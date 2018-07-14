Не послушались Порошенко. Почему украинцы отдыхают в Крыму

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости, Олег Ким. Поток украинских туристов в Крым увеличивается, и это признают даже в Киеве. На полуострове рассчитывают, что в текущем сезоне крымские курорты посетит миллион граждан соседней страны. Киевские власти принимали ограничительные меры, но, как выяснилось, с местами для отдыха на Украине серьезные проблемы.

"Крым, завидуй"

Геннадий Сивак сейчас занимается общественной деятельностью в Крыму, но прежде часто посещал Херсонскую область. По его словам, украинцы едут в Крым не только по привычке, но и потому, что Киеву не удается развивать туристическую инфраструктуру в регионе, граничащем с полуостровом. "Это бизнес строит кафе, гостиницы, аквапарки. А всевозможные государственные проверяющие с предприятий только "стригут". И Херсонская область в этом отношении уникальна. Там, помимо обычных прокуратуры, полиции и управления СБУ, есть и структуры фантомной, фейковой "Автономной Республики Крым". Всем чиновникам и офицерам из дублирующих ведомств надо как-то оправдывать свое существование. В результате херсонскому предпринимателю приходится иметь дело с двойным комплектом проверяющих", — рассказывает Сивак.

Украинские СМИ объясняют читателям и зрителям, что курорты в стране намного лучше российских. Заголовки кричат: "Крым, завидуй". "И на крымских, и на украинских курортах до 2014-го преобладали туристы из России и Белоруссии, — объясняет Сивак. — Честно скажем, ехали просто потому, что дешевле. Сервис не блистал, но лето, море, иногда вкусно. Казалось бы, в Крым поток туристов с Украины должен сократиться. Все равно ведь есть трудности пересечения границы, на кого-то пропаганда подействовала. Ожидалось, что на украинских курортах отдыхающих прибавится. Но нет, наблюдается спад".

Внутренний турист на Украине не всегда благо для бизнеса, считает общественник. "Те, кого южане пренебрежительно называют "рагулье", — малообеспеченные жители центральных и западных областей, — стремятся сэкономить на отдыхе. Приезжают со своим салом и картошкой, не платят за "городские" развлечения. Шума от них много, однако бизнесу навар небольшой", — отмечает Сивак.

"Ведут себя дико"

Одессит Кирилл опечален наплывом туристов с Украины в его родной город. "Качество отдыхающих резко упало. Одесса в первую очередь торговый, портовый город. Но многих интересовали и достопримечательности. Конечно, это были люди, говорящие на русском языке. Одесса — город Бабеля, Ильфа и Петрова, Олеши, Бунина, Куприна. Сюда приезжали те, для кого эти имена что-то значат. Снимали номера в отелях, нанимали гидов. А сейчас… Может быть, эти отдыхающие из сел, Полтавы, Сум, Тернополя и добрые люди, но ведут они себя дико для одесситов. Экономят даже на санузле для собственных детей, это все остается на пляже", — негодует Кирилл.

Впрочем, неприязнь у одесситов и представителей некоторых украинских регионов взаимная. Украинские СМИ в начале июля распространили мнение львовянки и блогера Розы Тумановой, которой Одесса не понравилась, в том числе и по идеологическим причинам.

"Да, я знаю, что это русскоязычный город, но это все же слишком, как по мне. Я же все-таки не на английском говорила. Или нет, если бы я говорила на английском, то почти уверена, услышала бы скорее английский, чем украинский в ответ", — возмутилась активистка.

Заодно Туманова в нелестных выражениях описала и виды: "Одесса производит впечатление грязного города. Преимущественно c постсоветской, а потому никакой архитектурой". Этот пост вызвал негодование у многих одесситов.

По словам Кирилла, причина взаимной антипатии не только в разнице культур. "Туризм не самая главная статья доходов в нашем городе. Но деньги считать мы умеем. Те, кто приехал буквально со своими мешками с цыбулей (луком. — Прим. ред.), шумят, мусорят, но что с них получает город? Владельцы кафе, ресторанов, аттракционов, одесские музеи и театры? Практически ничего! Небольшую выручку имеют разве что лотки с пивом и беляшами! Раньше рагули ездили в дешевый Крым, а мы считались местом культурного отдыха. Аркадия, Затока — эти районы были полны спокойными, обеспеченными туристами. А сейчас наш город — подобие толкучки", — сокрушается он.

Вместе с тем, по словам вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, на полуострове нет никаких проблем с украинскими туристами. Видимо, Крым посещает другой контингент отдыхающих. "Мы рады видеть украинцев. Туристический поток в Крым растет, хотя "пугалки" и фейки не сходят со страниц украинских СМИ. Пусть приезжают и сравнивают реальность с рассказами киевского телевидения, — призывает Полонский. — Ни один украинец не услышит здесь того, что ему приходится иногда выслушивать у себя дома. Да и ни один из курортов Украины не сравнится по природным характеристикам, инфраструктуре с крымскими".

Личная просьба Порошенко

В 2016-м президент Украины Петр Порошенко обратился к согражданам с личной просьбой — "воздержаться от посещения Крыма в связи с многочисленными провокациями, которые совершаются (на полуострове. — Прим. ред.) против граждан страны". В 2017-м, по словам российских пограничников и чиновников Крыма, Киев создавал искусственные препятствия для желающих отдохнуть на полуострове. Украинская сторона увеличила время ожидания в очереди на границе до 10-12 часов.

Однако к осени того же 2017-го, по подсчетам крымских властей, на курортах полуострова побывали более 800 тысяч туристов с Украины. Это превысило показатели предыдущего года.

В конце июня крымские власти вновь отметили многочасовые очереди со стороны Украины. "Украинские туристы едут в Крым, несмотря на запугивания властей. Предполагаю, что в этом году (Крым. — Прим. ред.) посетит около миллиона отдыхающих с Украины", — высказал мнение представитель крымского парламента Алексей Черняк.

А в начале июля украинское Министерство по делам неподконтрольных территорий констатировало, что не все украинцы вняли призывам Киева. В ведомстве признали: поток украинских граждан, въезжающих в Крым, растет. "В течение июня 2018 году границу (в обоих направлениях. — Прим. ред.) пересекли 257 460 человек. По сравнению с маем количество пересечений увеличилось на 37,68 процента", — информировали в министерстве.