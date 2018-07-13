Трамп опоздал на чаепитие с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. 13 июля 2018

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. 13 июля 2018

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания опоздали на встречу с Елизаветой II, сообщает издание Straits Times.

Как отмечается в материале, королева Великобритании ожидала американского лидера более десяти минут. После рукопожатий и небольшой беседы королева с президентом и первой леди США наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии.

Дональд Трамп стал 12-м президентом США, который лично встречался с Елизаветой II. Начиная с Гарри Трумэна это делали все американские лидеры, за исключением Линдона Джонсона.