В Пакистане число погибших при взрыве на митинге возросло до 128 человек

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве во время предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан на западе страны увеличилось до 128 человек, сообщает местный телеканал Geo TV.

Ранения получили 120 человек.

Ранее сообщалось о 85 погибших и 150 пострадавших. Среди погибших — лидер партии "Белуджистан Авами" Навабзада Сирай Райсани.

По данным телеканала, взрыв совершил террорист-смертник. По предварительной версии следствия, во взрыве использовалось 16-20 килограмм взрывчатых веществ.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

Ранее сообщалось о еще одном взрыве в городе Банну, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Инцидент произошел в пятницу утром в 50 метрах от места проведения предвыборного митинга лидера альянса ультраправых политических движений Пакистана Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани, который будет участвовать в парламентских выборах в стране, назначенных на 25 июля. В результате взрыва, по последним данным, погибли пять человек, более 30 пострадали.

* Террористическая организация, запрещена в России