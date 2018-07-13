Американские сенаторы призвали Трампа быть жестче на переговорах с Путиным

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Ряд американских сенаторов в Twitter призвали президента США Дональда Трампа задуматься о целесообразности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в свете последних обвинений в отношении россиян во "вмешательстве" в американские выборы или хотя бы быть жестче в своих требованиях к РФ, следует из официальных заявлений сенаторов.

На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на ГРУ, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. Конкретных доказательств на пресс-конференции Розенстайн не привел.

"Отменить встречу с Путиным", — коротко написал лидер демократов в сенате Чак Шуммер и добавил ссылку с пресс-конференции.

"В понедельник на саммите президент должен использовать сегодняшние обвинения, чтобы поставить Владимира Путина перед фактом. Нам необходимо, чтобы Путин поменял свой курс, включая ситуацию с вмешательством в выборы, агрессию на Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада", — написал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, республиканец Эдвард Ройс.

"Президент, пожимая руку Путину, должен помнить об атаке на нашу демократию", — вторит ему сенатор от Орегона Рон Уайден.

"В свете сегодняшних обвинений никаких встреч один на один. Должны быть другие американцы в комнате на встрече с Путиным в понедельник. Если нет, то саммит должен быть отменен", — написал замглавы по разведке сената США Марк Уорнер.

Сенатор от Делавера Том Карпер тоже призвал, чтобы Трамп потребовал от Путина "остановиться". Если этого не произойдет, нужно отменить встречу, заключил он.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.