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Американские сенаторы призвали Трампа быть жестче на переговорах с Путиным

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© AFP 2018 / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jorge Silva, pool

ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Ряд американских сенаторов в Twitter призвали президента США Дональда Трампа задуматься о целесообразности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в свете последних обвинений в отношении россиян во "вмешательстве" в американские выборы или хотя бы быть жестче в своих требованиях к РФ, следует из официальных заявлений сенаторов.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки
На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что минюст США выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на ГРУ, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США. Конкретных доказательств на пресс-конференции Розенстайн не привел.

"Отменить встречу с Путиным", — коротко написал лидер демократов в сенате Чак Шуммер и добавил ссылку с пресс-конференции.

"В понедельник на саммите президент должен использовать сегодняшние обвинения, чтобы поставить Владимира Путина перед фактом. Нам необходимо, чтобы Путин поменял свой курс, включая ситуацию с вмешательством в выборы, агрессию на Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада", — написал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США, республиканец Эдвард Ройс.

Президент США Дональд Трамп. 27 июня 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
Трамп сдаст все: два взгляда на встречу в Хельсинки
"Президент, пожимая руку Путину, должен помнить об атаке на нашу демократию", — вторит ему сенатор от Орегона Рон Уайден.

"В свете сегодняшних обвинений никаких встреч один на один. Должны быть другие американцы в комнате на встрече с Путиным в понедельник. Если нет, то саммит должен быть отменен", — написал замглавы по разведке сената США Марк Уорнер.

Сенатор от Делавера Том Карпер тоже призвал, чтобы Трамп потребовал от Путина "остановиться". Если этого не произойдет, нужно отменить встречу, заключил он.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо "вмешательства" так и не было приведено, несмотря на то, что "расследование" длится уже больше года.

Президент США Дональд Трамп. 12 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трамп на саммите в Хельсинки может шокировать своих союзников, заявили в ЕП
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Георгий Головлёв
Для Запада крики Путин, Приди и Путин, Остановись суть отражение клинической картины, которую пытаются писать Семьи, управляющие, в том числе, и Трампом.
00:01
14.07.2018
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dmitriy32Br
"атаке на нашу демократию" Ничего не понял . Когда наш президент отдал приказ РВСН ?
23:25
13.07.2018
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Stirliz Stirliz
никаких встреч один на один. Должны быть другие американцы в комнате на встрече с Путиным в понедельник. Если нет, то саммит должен быть отменен", — написал замглавы по разведке сената США Марк Уорнер.
Вообще-то, после этих слов Трамп, если он мужик, а тем более, Президент, должен бы сказать только одно: Марк, ты уволен!
23:08
13.07.2018
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egenius.sukharev
Да уж , куда жёстчё? И так в последний раз было два часа крика с требованием доказать русское вмешательство и никакого понимаю задач мира. Да и что странного , русским такой мир не нужен , а другого , русского , им никто предлагать даже не собирается.
22:54
13.07.2018
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