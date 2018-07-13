В Ираке в столкновениях с полицией погиб демонстрант

КАИР, 13 июл — РИА Новости. Десятки участников антиправительственных акций в иракской провинции Майсан, расположенной на юге страны, получили ранения, один протестующий погиб в ходе столкновений с полицией, сообщает телеканал "ас-Сумария".

Сообщается, что в потасовках с толпами демонстрантов пострадали и десятки сотрудников органов безопасности.

Акции протеста на юге Ирака начались около недели назад с портового города Басра. Ситуация обострилась после гибели в минувшее воскресенье одного из демонстрантов, протестующих против безработицы и ухудшения состояния коммунальной отрасли. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением. Сейчас протесты перекинулись и на другие провинции юга страны.

В пятницу вечером протестующие в иракском городе ан-Наджаф ворвались в здание международного аэропорта, а также захватили администрацию провинции, сообщает телеканал "ас-Сумария".