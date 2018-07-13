Президент Мексики попросил Помпео обеспечить воссоединение семей мигрантов

МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ходе встречи с делегацией США во главе с госсекретарем Майком Помпео выразил озабоченность ситуацией с разделением семей мигрантов и попросил обеспечить их скорейшее воссоединение.
Также Пенья Ньето выразил озабоченность недавним нападением на 92-летнего мексиканца в Калифорнии. "Такие инциденты питают климат ненависти и расизма, который мы должны исключить", — сказал президент Мексики.
"Президент Пенья Ньето выразил готовность правительства республики продолжать переговоры с целью завершить их как можно скорее", — отмечается в коммюнике.