Президент Мексики попросил Помпео обеспечить воссоединение семей мигрантов

МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ходе встречи с делегацией США во главе с госсекретарем Майком Помпео выразил озабоченность ситуацией с разделением семей мигрантов и попросил обеспечить их скорейшее воссоединение.

"Президент попросил госсекретаря о скорейшем воссоединении разделенных на границе семей и отметил необходимость найти постоянную альтернативу этим действиям, которая обеспечит благополучие и права детей", — говорится в коммюнике президентской администрации по итогам встречи.

Также Пенья Ньето выразил озабоченность недавним нападением на 92-летнего мексиканца в Калифорнии. "Такие инциденты питают климат ненависти и расизма, который мы должны исключить", — сказал президент Мексики.

Стороны обсудили вопросы торговли, сойдясь во мнении, что необходимо двигаться вперед в конструктивной манере в части переговоров по соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.

"Президент Пенья Ньето выразил готовность правительства республики продолжать переговоры с целью завершить их как можно скорее", — отмечается в коммюнике.