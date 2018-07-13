В Никарагуа проходит общенациональная забастовка

МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Общенациональная забастовка проходит в пятницу в Никарагуа в знак протеста против действий правительства страны.

Как сообщает портал Prensa, это уже вторая подобная акция за последние три месяца. Не работает значительная часть магазинов, общественный транспорт, закрыты многие предприятия, улицы городов пусты.

В пятницу постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) будет рассматривать вопрос о ситуации в Никарагуа.

В Никарагуа с 18 апреля проходят акции протеста на фоне предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция.

Общее число жертв протестов в Никарагуа достигло 351 человека, сообщила ранее правозащитная организация "Никарагуанский центр по правам человека". Между тем, в минувший четверг были убиты еще шесть человек в ходе манифестации противников правительства в поселке Моррито департамента Рио-Сан-Хуан, передает портал Nacional. Среди убитых — четверо полицейских и один профессор университета.