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Трамп назвал воссоединение Крыма с Россией "катастрофой Обамы"

(обновлено: 21:46 13.07.2018)
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© REUTERS / Yves HermanПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018
© REUTERS / Yves Herman

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не "допустил бы" воссоединения Крыма с Россией, если бы был главой государства в 2014 году.

Автомобильное движение на автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Диванная армия США атакует Крым
Он также напомнил, что это произошло во время президентства Барака Обамы.

"Это была катастрофа Обамы. Думаю, если бы я был президентом, он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) не смог бы его забрать", — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Незадолго до этого Трамп повторил эти же слова на саммите НАТО.

"Мне не нравится ситуация с Крымом. Но опять же это была смена Обамы, а не Трампа", — подчеркнул он.

Выверенное решение

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Трампа, отметив, что полуостров вошел в состав России после легитимного референдума жителей полуострова.

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Невыполнимый ультиматум: Трамп разносит НАТО
"И в ситуации, которая складывалась тогда на Украине, в период госпереворота, когда фактически государства на Украине не было, а была власть, сформированная антиконституционным путем, наше решение было абсолютно выверенным", — заявил Цеков.

Резюмируя, сенатор напомнил, что решение о проведении референдума на полуострове было "законным с точки зрения действовавшей тогда конституции Автономной республики Крым". Цеков отметил, что окончательное решение зависело от президента России Владимира Путина, а не какого-либо иностранного лидера.

По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, заявление Трампа следует трактовать шире.

"Если заглянуть глубоко в заявление Трампа, то он имел в виду прежде всего то, что если бы он был президентом, когда был Обама, то он бы не допустил силового захвата Петром Порошенко власти в Киеве", заявил Шхагошев, уточнив, что переворот на Украине произошел именно из-за поддержки США.

Позиция Трампа

Ранее на встрече с лидерами "Большой семерки" (G7) Трамп заявил, что Крым принадлежит России, написали СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки
Сообщалось, что Трамп объяснил свою позицию тем, что живущие на полуострове люди говорят по-русски. Кроме того, американский президент усомнился в целесообразности оказания финансовой поддержки Киеву, подчеркнув, что "Украина —одна из самых коррумпированных стран в мире".

СМИ также написали, что источники не смогли определенно сказать, были ли слова Трампа шуткой, или же свидетельствует о начале изменений в американской политике.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовали более 96 процентов крымчан. Российские власти многократно отмечали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, что соответствует международному праву и Уставу ООН. Путин также подчеркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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