Трамп назвал воссоединение Крыма с Россией "катастрофой Обамы"

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после участия в саммите НАТО в Брюсселе, Бельгии. 12 июля 2018

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не "допустил бы" воссоединения Крыма с Россией, если бы был главой государства в 2014 году.

Он также напомнил, что это произошло во время президентства Барака Обамы.

"Это была катастрофа Обамы. Думаю, если бы я был президентом, он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) не смог бы его забрать", — заявил Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Незадолго до этого Трамп повторил эти же слова на саммите НАТО.

"Мне не нравится ситуация с Крымом. Но опять же это была смена Обамы, а не Трампа", — подчеркнул он.

Выверенное решение

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Трампа, отметив, что полуостров вошел в состав России после легитимного референдума жителей полуострова.

"И в ситуации, которая складывалась тогда на Украине, в период госпереворота, когда фактически государства на Украине не было, а была власть, сформированная антиконституционным путем, наше решение было абсолютно выверенным", — заявил Цеков.

Резюмируя, сенатор напомнил, что решение о проведении референдума на полуострове было "законным с точки зрения действовавшей тогда конституции Автономной республики Крым". Цеков отметил, что окончательное решение зависело от президента России Владимира Путина, а не какого-либо иностранного лидера.

По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, заявление Трампа следует трактовать шире.

"Если заглянуть глубоко в заявление Трампа, то он имел в виду прежде всего то, что если бы он был президентом, когда был Обама, то он бы не допустил силового захвата Петром Порошенко власти в Киеве", заявил Шхагошев, уточнив, что переворот на Украине произошел именно из-за поддержки США.

Позиция Трампа

Ранее на встрече с лидерами "Большой семерки" (G7) Трамп заявил, что Крым принадлежит России, написали СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Сообщалось, что Трамп объяснил свою позицию тем, что живущие на полуострове люди говорят по-русски. Кроме того, американский президент усомнился в целесообразности оказания финансовой поддержки Киеву, подчеркнув, что "Украина —одна из самых коррумпированных стран в мире".

СМИ также написали, что источники не смогли определенно сказать, были ли слова Трампа шуткой, или же свидетельствует о начале изменений в американской политике.

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове референдума в 2014 году. За воссоединение с Россией проголосовали более 96 процентов крымчан. Российские власти многократно отмечали, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, что соответствует международному праву и Уставу ООН. Путин также подчеркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".