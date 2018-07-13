Дональд и Меланья Трамп прибыли на аудиенцию к Елизавете II

ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости, Мария Табак. Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к королеве Великобритании Елизавете Второй.
Сцену приветствия разрешено было снимать, однако сама беседа королевы за чаем с Трампом и его женой пройдет, как и большинство мероприятий президента США в Британии, в закрытом для прессы режиме.
В Виндзор Трампы отправились из резиденции посла США, где отдохнули пару часов после дневных мероприятий. Ранее в пятницу президент США провел переговоры и совместную пресс-конференцию с главой британского кабинета министров Терезой Мэй.
Порядка двух миллионов британцев подписали тогда петицию с требованием отменить госвизит из-за проводимой американским лидером миграционной политики. За этим последовали еще несколько скандалов и акций протеста, сделавших проведений полноценного государственного визита, предполагающего в том числе, банкет от лица королевы и различные церемонии в Лондоне, невозможным.
Визит Трампа обставлен куда более пышно, чем обычный рабочий визит, с церемонией приветствия, с оркестром и торжественным ужином от лица премьера, но все же менее пышным, чем государственный визит.