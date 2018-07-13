С Украиной нельзя говорить на языке шантажа, заявил Порошенко

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев продолжит диалог с Венгрией относительной языкового закона, подчеркнув, что с Украиной нельзя говорить на языке шантажа.
Порошенко сообщил, что на саммите НАТО ему удалось договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном о продолжении на уровне министров диалога относительно языкового закона. Он добавил, что Киев имплементирует решение Венецианской комиссии. При этом глава украинского государства призвал не разговаривать с Украиной на языке шантажа.
Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.
При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.