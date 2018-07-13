С Украиной нельзя говорить на языке шантажа, заявил Порошенко

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев продолжит диалог с Венгрией относительной языкового закона, подчеркнув, что с Украиной нельзя говорить на языке шантажа.

Ранее Будапешт заявлял о намерении заблокировать участие Украины в саммите "Украина — НАТО" при участии Порошенко. В венгерском МИД отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона "Об образовании", существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств.

Порошенко сообщил, что на саммите НАТО ему удалось договориться с премьером Венгрии Виктором Орбаном о продолжении на уровне министров диалога относительно языкового закона. Он добавил, что Киев имплементирует решение Венецианской комиссии. При этом глава украинского государства призвал не разговаривать с Украиной на языке шантажа.

"По моему глубокому убеждению, кто будет разговаривать с нами на языке шантажа — окажется в изоляции сам", — сказал он в интервью украинским телеканалам.

Закон об образовании на Украине, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств.

При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации.