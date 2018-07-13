Встреча Путина и Трампа стала сюжетом финской рекламы

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл — РИА Новости. Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, запланированная на 16 июля в Хельсинки, стала сюжетом для телевизионной рекламы популярного финского магазина электроники.
В нынешней серии этот же герой отправляется в магазин за покупкой гриля и ведёт смс-переписку с женой, в результате которой выясняется, что семейная пара ждет гостей из США и России, но у них возникают проблемы с грилем.
"Разве мы не решили, что Дональд будет гамбургер, а Владимир рыбу?" — спрашивает жена мужа.
По сюжету ролик заканчивается благополучно — покупкой нового гриля, а супруга хвалит свою вторую половину, сравнивая его с мировыми лидерами.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.