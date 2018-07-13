"Нафтогаз" не повысит ставку на транзит российского газа

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости. "Нафтогаз" не будет требовать повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины на долгосрочный период на трехсторонних переговорах в Берлине 17 июля, сообщил в пятницу топ-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Мы не будем требовать на долгосрочный период повышения ставки (на транзит – ред.)",- заявил Витренко, комментируя вопрос о том, будет ли "Нафтогаз" требовать во время переговоров повышения ставки на транзит российского газа через территорию Украины в эфире радио "Новое время".

Он напомнил, что основной темой трехсторонних переговоров будет транзит российского газа в страны Евросоюза через Украину после 2019 года.

"После 2020 года мы говорим, что транзитная ставка будет даже ниже чем сейчас по контракту",- сказал Витренко.

Кроме того, по его словам, компания предложит "Газпрому" применить европейские правила относительно транзита российского газа через территорию Украины.