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Россия не расследует отравления в Британии, заявил посол в Лондоне

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Отравление в Эймсбери (89)
(обновлено: 20:06 13.07.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкГерб на ограде здания российского посольства в ЛондонеГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. РФ по-прежнему не имеет никакого сотрудничества с Британией по расследованию инцидентов с отравлениями, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Полицейский на улице Ролленстоун стрит в Солсбери (графство Уилтшир) у дома, где жила Дон Стерджесс - одна из жертв отравления нервно-паралитическим веществом
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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"Мы по-прежнему не имеем никакого сотрудничества с британской стороной, нет никаких даже подозреваемых, отказываются с нами сотрудничать по линии Форин-офиса, полиция не отвечает на наши письма", — заявил Яковенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Он также отметил, что писал статьи в газеты, в том числе в Financial Times, по теме отравлений, однако СМИ отказывались это публиковать. При этом он добавил, что заметки посольства в социальных сетях "расхватываются (в Британии) как горячие пирожки".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Полицейские у дома жертвы отравления в Эймсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Экс-глава британского МИД Борис Джонсон в марте обвинял РФ в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. В воскресенье вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

Утром 4 июля в  Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Лента полицейского ограждения у дома жертвы отравления в Эймсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

Самые страшные отравляющие вещества
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