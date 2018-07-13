В Эймсбери нашли флакон из-под нервно-паралитического вещества

ЛОНДОН, 13 июл — РИА Новости. Следователи нашли флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме отравившегося британца Чарли Роули в Эймсбери, сообщили в Скотленд-Ярде.

В британской полиции сообщили, что предмет был найден в ходе обыска и доставлен в лабораторию Портон-Даун для исследований.

"По итогам анализов ученые подтвердили нам, что вещество, содержавшееся во флаконе, было "Новичком", — говорится в сообщении Стотленд-Ярда.

Отмечается, что в дальнейшем будут проведены новые тесты с целью установить, принадлежала ли эта субстанция к той партии, что и вещество, которым отравили в марте Сергея и Юлию Скрипалей.

При этом подчеркивается, что связь между инцидентами в Эймсбери и Солсбери остаются основной линией расследования.

В Скотленд-Ярде также сообщили, что полиция продолжит поиски следов нервно-паралитического вещества в Эймсбери и Солсбери.

Без прогресса

Российский посол в Британии Александр Яковенко, в свою очередь, сообщил, что Лондон не идет ни на какое сотрудничество с Москвой по расследованию происшествий в Солсбери и Эймсбери.

"Мы по-прежнему не имеем никакого сотрудничества с британской стороной, нет никаких даже подозреваемых, отказываются с нами сотрудничать по линии Форин-офиса, полиция не отвечает на наши письма", — заявил дипломат.

Яковенко отметил, что многократно писал статьи в различные издания по теме отравлений, однако СМИ отказывались публиковать его материалы.

Дипломат также рассказал, что бывший глава Британского МИД Борис Джонсон отказался встретиться с ним для обсуждения инцидентов в Солсбери и Эймсбери. По мнению Яковенко, "британской стороне просто нечего сказать".

Инциденты в Солсбери и Эймсбери



Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.