В Египте задержали машиниста сошедшего с рельсов поезда

Пассажирский поезд, который сошел с рельсов в районе Аль-Бадрашень в провинции Гиза, к югу от столицы Египта в Каира.13 июля 2018

Пассажирский поезд, который сошел с рельсов в районе Аль-Бадрашень в провинции Гиза, к югу от столицы Египта в Каира.13 июля 2018

КАИР, 13 июл — РИА Новости. Полиция Египта задержала машиниста сошедшего с рельсов поезда, а также железнодорожника, отвечавшего за управление движением на участке, где произошла авария, в которой пострадали 55 человек, сообщило египетское издание "Аль-Ахрам".

Три вагона пассажирского поезда, следовавшего из Каира в город Кена, сошли с рельсов в районе Эль-Бадаршин. По данным министерства здравоохранения Египта, в больницы с травмами доставлены 55 человек. Погибших в результате этой аварии нет.

"Генеральная прокуратура постановила задержать их до выяснения степени ответственности за случившееся", — сообщило издание.

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули пообещал, что виновные в аварии будут наказаны. "Следствие позволит установить все обстоятельства инцидента, после чего будут приняты самые решительные меры", — сказал египетский премьер.

В Египте ежедневно услугам железнодорожного транспорта пользуются полтора миллиона человек. Протяженность железнодорожного полотна превышает пять тысяч километров.