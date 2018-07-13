ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Американский Минюст выдвинул обвинения против 12 сотрудников российских спецслужб в рамках "вмешательства" в выборы в США, заявил заместитель генерального прокурора Род Розенштайн.

Минюст обвинил представителей российских спецслужб в хакерских атаках на компьютерную сеть Демократической партии. В ведомстве также заявили, что 12 сотрудников ГРУ якобы причастны к взломам в 2016 году компьютеров правительства, Госдепартамента, избирательной комиссии и компаний, поставляющих программное обеспечение для выборов. Новые обвинения Минюст связывает с кражей информации на 500 тысяч американских избирателей.

Согласно обвинительному документу, ФБР обнаружило признаки хакерской атаки еще в августе 2016 года.

При этом Розенштайн уточнил, что американские власти не располагают сведениями, что "вмешательство" оказало влияние на исход президентских выборов. Он также сообщил, что Дональд Трамп уже проинформирован о новых обвинениях против России.

"Расследование продолжается", — резюмировал Розенштайн.

Обвинения во вмешательстве

Американские спецслужбы обвинили Россию во "вмешательстве в выборы" в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.

И в Белом доме, и в Кремле подозрения не раз опровергали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров неоднократно указывал, что никаких фактов, подтверждающих "вмешательство", нет.