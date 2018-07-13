В Турции 18 июля отменят режим ЧП

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Действие режима ЧП в Турции закончится 18 июля, однако при возникновении террористической угрозы он может быть введен вновь, заявил в пятницу пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он семь раз продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. В очередной раз режим ЧП был продлен 18 апреля. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.

"Режим ЧП будет действовать до 18 июля. Но пусть никто не думает, что отмена режима ЧП — это демонстрация слабости или возможность новой лазейки для террористов. Борьба с терроризмом будет решительно продолжена. И если возникнет угроза, которая потребует введения режима ЧП, снова будет введен", — сказал Калын журналистам в Анкаре по итогам первого заседания нового правительства Турции, которое прошло под председательством президента Тайипа Эрдогана.

На прошедших в Турции 24 июня президентских выборах Эрдоган победил с результатом в 52,59%. Его инаугурация состоялась в понедельник, после чего в Турции произошел переход с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года. Также в понедельник Эрдоган объявил персональный состав нового кабинета министров, которой стал первым правительством республики после перехода на президентскую форму правления.