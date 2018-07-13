Исландия заменила США в СПЧ ООН

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН избрала Исландию членом Совета по правам человека (СПЧ ООН) вместо США, ранее объявивших о своем выходе из совета, сообщается в заявлении пресс-службы СПЧ.

"Членство Исландии вступает в силу немедленно и продлится до 31 декабря 2019 года", — сообщается в заявлении пресс-службы. Отмечается, что Исландия стала членом СПЧ впервые.

После этого избрания количество стран-членов ООН, которые были членами СПЧ, достигло 108, сообщается в заявлении.

США объявили о выходе страны из СПЧ ООН в середине июня. Официально членство США в СПЧ должно было завершиться 31 декабря 2019 года. Это второй подряд трехлетний срок участия США в составе Совета, после которого Вашингтон не имел права на новое переизбрание.

Представители нынешней администрации США не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.