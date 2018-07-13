Число погибших при взрыве на митинге в Пакистане возросло до 70 человек

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Число погибших при взрыве, который прогремел в ходе предвыборного митинга в пакистанской провинции Белуджистан, достигло как минимум 70-ти, сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти.

Известно также о порядка 120 пострадавших. Инцидент произошел в пятницу в округе Мастунг на западе страны.

Ранее поступали сообщения о 15 погибших и 25 пострадавших. Также сообщалось, что при взрыве погиб кандидат от недавно сформировавшейся партии "Белуджистан Авами" (Balochistan Awami Party), ее лидер Навабзада Сирай Райсани. Эту информацию подтвердил его брат Лашкари Райсани. Он рассказал, что получает угрозы.

Ранее сообщалось о еще одном взрыве в городе Банну, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва на западе Пакистана. Инцидент произошел в пятницу утром в 50 метрах от места проведения предвыборного митинга лидера альянса ультраправых политических движений Пакистана Муттахида Маджлис-э-Амаль Ахрама Хана Дуррани, который будет участвовать в парламентских выборах в стране, назначенных на 25 июля. В результате взрыва, по последним данным, погибли пять человек, более 30 пострадали.