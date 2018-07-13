Москалькова попросит Путина помочь в освобождении моряков судна "Норд"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена попросить президента РФ Владимира Путина по возможности переговорить с украинским коллегой Петром Порошенко по поводу освобождения моряков крымского судна "Норд", имеющих российские паспорта, но по-прежнему удерживаются Киевом.
"По этому вопросу (о моряках "Норд" — ред.) я попрошу руководство страны переговорить с руководством Украины. Прошу Владимира Владимировича Путина по возможности поговорить с президентом Украины Петром Порошенко о необходимости отпустить их домой. У них на руках российские паспорта. Легитимность этих паспортов подтверждена судом Украины, у меня на руках есть решение районного суда города Киева. Встает вопрос: на каких основаниях нарушаются международные нормы права, когда человек имеет право на свободу передвижения, на воссоединение с семьей", — сказала Москалькова РИА Новости.
Она выразила надежду, что после такого обращения Порошенко "наведет порядок и даст указание органам власти восстановить справедливость".
Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В МИД РФ ранее заявляли, что Москва будет добиваться скорейшего освобождения всего экипажа захваченного на Украине судна "Норд". Глава крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.
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