Совбез ООН принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южный Судан

ООН, 13 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН девятью голосами за и шестью воздержавшимися принял в пятницу резолюцию по запрету поставок оружия в Южный Судан.

"Совбез принимает резолюцию, налагающую эмбарго на поставки оружия в Южный Судан. Все усилия и ресурсы должны быть направлены на устранение тяжелой гуманитарной ситуации", — сказал председатель Совбеза постпред Швеции Олаф Скуг.

Согласно принятым изменениям в резолюции 2428 предполагается, что начиная с 31 мая 2019 года все государства-члены должны прекратить поставки оружия в Южный Судан.