Итальянец поплатился за попытку изменить супруге после общения в интим-чате

РИМ, 13 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Итальянец решил воспользоваться чатом для "взрослых" знакомств, но вместо незнакомки встретил в номере отеля сестру своей жены — та рассказала об этом его супруге, и теперь мужчину ждет бракоразводный процесс, пишет в пятницу газета Messaggero.

Курьезный случай произошел на днях в городе Скафати в южной области Кампания. Мужчина стал регулярным пользователем эротического чата, в котором познакомился с женщиной и назначил ей встречу в расположенном в соседнем городке отеле.

Открыв дверь комнаты, он увидел свою свояченицу.

"Первой реакцией стало смущение. Мужчина пытался успокоить заметно раздосадованную женщину с тем, чтобы она не доложила все своей сестре. Но не вышло", — говорится в сообщении.

Супруга неверного мужчины "не теряла времени и решила выставить мужа из дома" — у порога его ждал чемодан с вещами. Затем женщина отправилась к адвокату, чтобы начать бракоразводный процесс и потребовать возмещения морального ущерба.