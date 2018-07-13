Авиакомпания Air China уволит курившего во время полета пилота

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиакомпания Air China уволит пилотов, один из которых, как показали предварительные итоги расследования, курил электронную сигарету в кабине экипажа и допустил ошибку, что привело к резкому снижению высоты самолета, сообщает издание South China Morning Post.

"После расследования для проверки инцидента принято решение отстранить экипаж от полетов и прекратить действие контрактов в соответствии с законом. С членами экипажа, ответственными за инцидент, серьезно разобрались", — приводит издание отрывок из заявления авиакомпании.

Управление гражданской авиации Китая (CAAC), которое проводило расследование, заявило, что, согласно предварительным результатам, второй пилот, не сказав первому, хотел выключить в кабине вентилятор, чтобы дым от электронной сигареты не достиг салона самолета. Тем не менее, он случайно отключил систему кондиционирования воздуха, выключатель которой располагался рядом, в результате в кабине пилотов оказалось слишком мало кислорода.

Ранее китайские СМИ сообщили, что Boeing 737, совершавший 10 июля рейс CA106 из Гонконга в Далянь, за 10 минут резко потерял высоту на 25 тысяч футов. Согласно данным FlightRadar24, самолет резко начал терять высоту спустя примерно 1,5 часа после вылета из Гонконга. По данным СМИ, экипаж по громкой связи объявил, что самолет совершал экстренное снижение из-за разгерметизации салона.

Воздушное судно не совершило экстренной посадки и продолжило полет, безопасно приземлившись в пункте назначения. В прессе появилась информация о том, что причиной разгерметизации стал дым в кабине пилотов, которые предположительно, курили. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно не было повреждено.