Авиакомпания Air China уволит курившего во время полета пилота

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Авиакомпания Air China уволит пилотов, один из которых, как показали предварительные итоги расследования, курил электронную сигарету в кабине экипажа и допустил ошибку, что привело к резкому снижению высоты самолета, сообщает издание South China Morning Post.
Управление гражданской авиации Китая (CAAC), которое проводило расследование, заявило, что, согласно предварительным результатам, второй пилот, не сказав первому, хотел выключить в кабине вентилятор, чтобы дым от электронной сигареты не достиг салона самолета. Тем не менее, он случайно отключил систему кондиционирования воздуха, выключатель которой располагался рядом, в результате в кабине пилотов оказалось слишком мало кислорода.
Воздушное судно не совершило экстренной посадки и продолжило полет, безопасно приземлившись в пункте назначения. В прессе появилась информация о том, что причиной разгерметизации стал дым в кабине пилотов, которые предположительно, курили. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно не было повреждено.