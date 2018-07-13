В Египте пассажирский поезд сошел с рельсов

КАИР, 13 июл — РИА Новости. Пассажирский поезд сошел с рельсов в Египте, пострадали по меньшей мере 34 человека, сообщает официальное информагентство МЕНА со ссылкой на медиков.

Пассажирский поезд следовал из Каира в южные провинции Египта. По неизвестным причинам три вагона поезда сошли с рельсов в районе станции эль-Муразик в провинции эль-Гиза.

На месте работают спасатели и медики.