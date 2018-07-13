ЛОНДОН, 13 июл – РИА новости. Президент США Дональд Трамп назвал строительство "Северного потока-2" грандиозной ошибкой, поскольку благодаря этому трубопроводу, Россия получает огромное влияние на ФРГ через доминирование на рынке ее энергоносителей.

"Для меня это огромная трагедия. Думаю, что это ужасная вещь, которая была сделана, когда ты направляешь миллиарды, миллиарды долларов в Россию из Германии,…в то время, когда мы пытаемся сделать что-то вместе, достичь, в частности, мира на земле. Я думаю, это чудовищная вещь, которую делает Германия. Я думаю, что это чудовищная ошибка", — сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Несмотря на то, что мне нравится (канцлер Германии) Ангела (Меркель), я открыто ей говорю: "Я думаю, что это чудовищная вещь, что у тебя газопровод идет из России". И я думаю, что Германия будет получать 50%, 60%, я слышал цифру 70%, в общем объеме энергоносителей, которые они получают (в результате строительства газопровода). Как ты можешь стремиться к миру, работать над укреплением, когда кто-то получает такое большое влияние на твою страну", — заявил он.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент РФ Владимир Путин в этой связи говорил, что Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.