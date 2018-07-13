Снос башен пусковых площадок на мысе Канаверал сняли на видео

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В США военные взорвали башни пусковых площадок А и B стартового комплекса № 17 базы ВВС на мысе Канаверал.

С 1957 по 2011 год с них запустили 325 ракет, в том числе марсоходы Spirit и Opportunity.

Как отмечает Popular Mechanics, последние годы площадки почти не использовали, поэтому власти приняли решение снести старые башни, чтобы освободить место "для чего-то нового".

Сейчас стартовый комплекс арендует Moon Express — частная американская компания, которая в перспективе планирует добывать на Луне полезные ископаемые.