В ЕСПЧ оспорят перевод русских школ на латышский язык обучения

Акция протеста против решения президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения. Архивное фото

Акция протеста против решения президента Латвии Раймонда Вейониса провозгласить закон о полном переводе школ на латышский язык обучения. Архивное фото

РИГА, 13 июл — РИА Новости. Лидер латвийской "Партии действия" (Rīcības Partija) Игорь Мельников подал жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с переоводом русских школ страны полностью на латышский язык обучения, сообщает пресс-служба партии.

"Мельников подал жалобу на реформу Шадурскиса (министр образования Латвии Карлис Шадурскис. — Прим. ред.) в Европейский суд по правам человека", — сообщили в партии.

Мельников решил обратиться в ЕСПЧ, поскольку Конституционный суд Латвии не принял его иск к расмотрению.

"В своем иске мы указали, что реформа Шадурскиса противоречит Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о праве родителей выбирать образование для своих детей в соответствии с их религиозными и философскими воззрениями. Принятые поправки также не соответствуют и обязательным для Латвии положениям Рамочной конвенции Совета Европы о защите прав нацменьшинств, поскольку затрагивают даже частные школы", — сказали в партии.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В

Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.