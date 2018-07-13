Еврокомиссия объяснила поведение Юнкера на саммите НАТО

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. У главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера во время саммита НАТО был приступ ишиалгии, заявили в ЕК. При этом представителя исполнительного органа ЕС возмутили подозрения СМИ в том, что Юнкер был пьян.

Многие СМИ обратили внимание на видеоролик с саммита НАТО, на котором видно, что Юнкер едва не упал на президента Украины Петра Порошенко. Он нетвердо стоял на ногах и все время шатался, а во время спуска по лестнице его пришлось поддерживать под локоть.

Британская пресса сделала вывод, что Юнкер был нетрезв, однако в Еврокомиссии нетвердую походку своего главы объяснили тем, что он страдает от болей в спине.

"Юнкер сам ранее публично объяснял, что это влияет на его способность ходить, что и произошло в среду. Он принимает лекарства и чувствует себя лучше", — сказал официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

При этом он отметил, что рабочая программа главы Еврокомиссии из-за приступа не изменилась.

"Уже вчера у него была полная программа в связи с саммитом НАТО и другими мероприятиями, и на следующую неделю у него плотная программа, он продолжит усердно работать, как он и делал всегда", — добавил Схинас.

Так, в понедельник, 16 июля, Юнкер отправится в составе делегации в Пекин, где запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. На следующий день, 17 июля, он должен быть уже в Токио, там пройдет саммит ЕС — Япония, перенесенный из Брюсселя.

В среду, 18 июля, Юнкер должен вернуться в столицу Бельгии на заседание коллегии еврокомиссаров, а 19 и 20 июня его ждут в Мадриде.

"Некрасиво и несправедливо"

Появившиеся в СМИ публикации о том, что Юнкер был пьян, Схинас назвал оскорбительными и безвкусными спекуляциями.

"Считаю безвкусицей, что некоторые СМИ пытаются сделать оскорбительные заголовки, используя для этого тему боли Жана-Клода Юнкера. Не думаю, что это красиво, и это несправедливо", — сказал он.

Журналисты поинтересовались, принимает ли глава Еврокомиссии болеутоляющие препараты, которые могут оказывать схожий эффект, но на это Схинас сказал, что не уполномочен отвечать на вопросы, которые касаются здоровья и медицинского досье.

"Я вам уже сказал, что он проходит прописанное ему лечение", — добавил представитель ЕК.

"Привет, диктатор!"

Юнкера не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. В прошлом году журналисты обратили внимание на его странное поведение на саммите в Женеве, где он постоянно врезался в людей и мебель, а также очень развязно общался со своими помощниками.

А еще раньше в интернете появился ролик, на котором Юнкер в весьма приподнятом настроении целует политиков в макушки и раздает им пощечины.

Это произошло на саммите "Восточного партнерства", который проходил в Риге 21 и 22 мая 2015 года. Юнкер в шутливой форме приветствовал глав разных государств. Так, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана он встретил словами "Привет, диктатор!" — а вместо рукопожатия дал легкую пощечину.

А премьер-министру Греции Алексису Ципрасу, который известен тем, что принципиально не носит галстуки, глава Еврокомиссии с улыбкой предложил одолжить свой собственный.