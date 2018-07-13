МИД назвал обвинения по смоленской авиакатастрофе политическим заказом

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. МИД РФ назвал отработкой политического заказа обвинения со стороны Польши в адрес РФ в контексте расследования авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский.

Как отмечается в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, Москва с недоумением восприняла "очередной выпад польской подкомиссии по так называемому повторному расследованию катастрофы самолета президента Польши 10 апреля 2010 года под Смоленском". В сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ, сказано, что российскую сторону фактически обвиняют в злонамеренном препятствовании установлению "истинных" обстоятельств крушения. Предметом спекулятивных домыслов выбрана тема реконструкции разбившегося авиалайнера из собранных на месте трагедии фрагментов, говорится в документе.

"Очевидно, что речь идет о банальной отработке политического заказа. Как бы конструктивно ни вела себя Россия, на нее все равно вешают громкие обвинения в некомпетентности и вредительстве, демонизируют в глазах польского и международного общественного мнения. Чиновникам в Варшаве пора, наконец, прекратить ненужные упражнения и заняться делом", — заявляет МИД РФ.

В комментарии подчеркивается, что Москву возмущает тот факт, что России устраивают грубый публичный демарш на фоне нормального делового взаимодействия компетентных ведомств РФ и Польши по "смоленскому" досье, которые находятся в плотном контакте, в рамках механизма правовой помощи обмениваются материалами и согласовывают сроки посещения польскими экспертами места катастрофы для дополнительного изучения фрагментов президентского Ту-154М.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.