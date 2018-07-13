"Либо все будут экспортировать, либо никто": Иран ответил на санкции США

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани четко дал понять, что в случае, если иранская нефть через Персидский залив экспортироваться не будет, другие страны Ближнего Востока также не смогут этого сделать, заявил в пятницу советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее в госдепе США заявили, что Вашингтон постарается убедить своих союзников полностью прекратить закупку нефти из Ирана к началу ноября, а глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что США готовы вводить санкции против России, Китая или любой другой страны, которая продолжит закупки нефти у Ирана вопреки позиции Соединенных Штатов.

"Самый прозрачный, полный и быстрый ответ дал господин Роухани, президент Ирана в своей последней поездке в Европу. Ответ Ирана, со слов Роухани, был ясен — если мы не сможем экспортировать нефть через Персидский залив, никто не сможет этого сделать", — заявил Велаяти, отвечая на вопрос о закрытии Ормузского пролива в случае преград для экспорта иранской нефти.

"Либо все будут экспортировать, либо никто", — отметил он.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео во время визита в ОАЭ заявил, что санкции США в отношении нефтяного сектора Ирана начнут действовать с 4 ноября, после этой даты поставки нефти из Ирана будут считаться нарушением американских санкций.

Советник лидера Ирана отметил, что в условиях санкций экспортировать нефть будет трудно, однако проблема не является неразрешимой.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.