Алиев призвал наказать причастных к беспорядкам в Азербайджане

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что беспорядки в городе Гяндже, на западе Азербайджана, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города, являются терактами против государственности страны и поручил правоохранительным органам республики привлечь к ответственности лиц, причастных к ним.

Во вторник полиция пресекла несанкционированный митинг в Гяндже, около 40 человек задержаны, двое полицейских погибли. Митингующие выступали в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело.

"События в Гяндже являются терактами, направленными против государственности Азербайджана. Их цель — создать напряженность в обществе и посеять страх. Все лица, причастные к этим терактам, будут привлечены к ответственности. Именно такая задача стоит перед правоохранительными органами", — заявил Алиев в пятницу на совещании с руководством правоохранительных органов страны.

По его словам, "преступники ответят перед судом, народом, обществом" и некоторые из лиц, совершивших эти преступления, уже задержаны.

"Никто не избежит ответственности… Попытки переворотов неоднократно предпринимались в Азербайджане. Но ни одна сила не сможет расшатать единство народа и правительства. Безопасность в Азербайджане обеспечена на самом высоком уровне", — сказал Алиев.

Ранее власти Азербайджана сообщили, что глава исполнительной власти Гянджи (второго по величине города республики) и его телохранитель Гасым Ашбазов пострадали в результате нападения. Подозреваемый в совершении преступления 35-летний гражданин России Юнис Сафаров был задержан сотрудниками полиции на месте.

Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев. МВД Азербайджана сообщило, что в рамках этого дела арестованы 12 человек.