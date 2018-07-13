Алиев призвал наказать причастных к беспорядкам в Азербайджане

БАКУ, 13 июл – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что беспорядки в городе Гяндже, на западе Азербайджана, где ранее произошло вооруженное нападение на главу города, являются терактами против государственности страны и поручил правоохранительным органам республики привлечь к ответственности лиц, причастных к ним.
"События в Гяндже являются терактами, направленными против государственности Азербайджана. Их цель — создать напряженность в обществе и посеять страх. Все лица, причастные к этим терактам, будут привлечены к ответственности. Именно такая задача стоит перед правоохранительными органами", — заявил Алиев в пятницу на совещании с руководством правоохранительных органов страны.
По его словам, "преступники ответят перед судом, народом, обществом" и некоторые из лиц, совершивших эти преступления, уже задержаны.
"Никто не избежит ответственности… Попытки переворотов неоднократно предпринимались в Азербайджане. Но ни одна сила не сможет расшатать единство народа и правительства. Безопасность в Азербайджане обеспечена на самом высоком уровне", — сказал Алиев.
Возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, правоохранительные органы квалифицировали случившееся как "заранее спланированный теракт с целью создания в стране ажиотажа, хаоса и паники и, в конечном итоге, организации насильственного захвата власти". Расследование взял под личный контроль президент Азербайджана Ильхам Алиев. МВД Азербайджана сообщило, что в рамках этого дела арестованы 12 человек.