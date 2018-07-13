В Лондоне готовятся к протестам против Трампа и Brexit

Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в Лондоне

Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в Лондоне

ЛОНДОН, 13 июл – РИА Новости, Денис Ворошилов. Сотни человек собрались в центре Лондона перед намеченной на середину дня многотысячной акцией протеста против визита в Великобританию президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.

Надули Трампа

Утром в пятницу участники проекта Trump Baby провели обещанную ранее акцию и запустили в небо шестиметровый воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа в виде младенца. Во рту у надувного президента соска, в руке мобильный телефон, а сам он в подгузнике. Несколько одетых в красные комбинезоны с надписями Trump babysitter ("няня Трампа") молодых людей привязали воспарившего "Трампа" к креплениям на земле. По требованию мэрии Лондона шар не должен лететь над городом, он может только парить в одном месте – над парламентской площадью.

"Мы хотим обратить внимание всех на сущность Трампа. Он – враг мигрантов, враг меньшинств и враг женщин. Такого человека не стоит принимать с почестями в нашей стране, ему тут не место. И мы хотим, чтобы парламентарии, а также все, кто тут находится, увидели, как мы к нему относимся… Он – капризный младенец, таким мы его и представили (в виде шара)", — рассказал РИА Новости один из участников акции.

Шар в небе над площадью заинтересовал туристов. Многие фотографировали его, делали селфи. Часть туристов вступала в разговоры с организаторами акции и противниками Трампа.

Где-где, а в Лондоне Трамп не самый желанный гость. Участники акции против политики американского лидера в пятницу запустили в небо шестиметровый воздушный шар, изображающий Трампа в виде младенца в подгузнике #TrumpVisitUK #TrumpBaby pic.twitter.com/rsVwmovYnP — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 13 июля 2018 г.

​На площади проходили несколько акций. Человек в костюме снежного человека, в маске Трампа и красной бейсболке стоял в небольшой клетке на тротуаре и, пытаясь изобразить интонации американского лидера, беседовал с прохожими. Еще несколько человек прохаживались по газону площади с плакатами, на которых были написаны оскорбления в адрес Трампа. Прямо напротив парламента группа противников Brexit установила щит с рисунком, где были изображены стоящие за решеткой члены британского правительства — плакат призывал посадить британских министров в тюрьму за намерение провести Brexit без учета интересов британцев.

© REUTERS / Peter Nicholls Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в Лондоне © REUTERS / Peter Nicholls Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в Лондоне

"Трамп и Brexit – это катастрофы одного порядка. Выход из ЕС приведет страну к катастрофе и нищете. Трамп же хочет, чтобы Британия порвала с Европой и постоянно поддерживает действия Мэй и ее министров. Нельзя допускать Brexit, его нужно остановить. Остановить нужно и Трампа. Он опасен для всего мира", — рассказал один из участников пикета по имени Джонатан.

Сами туристы, скорее, поддерживали активистов. Никто из тех, с кем удалось пообщаться РИА Новости, не признался в поддержке Трампа.

"Мы из Италии. Не очень следим за событиями в США, но нам не нравится Трамп. У него плохое воспитание, он не сдержан, нам он неприятен, и мы понимаем, почему британцы протестуют против его приезда", — поделилась молодая пара, приехавшая в Лондон накануне в качестве туристов.

По их словам, они не расстроились, что поездка совпала с антитрамповскими демонстрациями. "Это тоже интересный опыт, мы посмотрим (за маршем протеста)", — сказали туристы.

Вмешавшийся в разговор мужчина, представившийся жителем американского города Атланта, буквально прокричал: "То, что он (Трамп) говорит и делает – это позор!".

На Трафальгарской площади задолго до начала основной акции провели митинг представители Социалистической партии. Группа студентов-социалистов прошла по площади, выкрикивая лозунги против нарушения прав меньшинств и против политики правительства.

© REUTERS / Simon Dawson Акция протеста против президента США Дональда Трампа в Лондоне © REUTERS / Simon Dawson Акция протеста против президента США Дональда Трампа в Лондоне

В ожидании марша

Тем временем город готовится к маршу, который, по заявлениям организаторов, должен собрать около 50 тысяч человек. К противникам Трампа обещают присоединиться противники политики премьер-министра Терезы Мэй, которая из-за своих планов по выходу из ЕС теряет популярность.

Вокруг комплекса здания парламента расставлены металлические заграждения, на парламентской площади уже с утра дежурят усиленные патрули полиции. К середине дня будут перекрыты несколько центральных улиц.

"Главной проблемой являются не протестующие. Мы здесь для того, чтобы обеспечить в первую очередь их безопасность. Как и при любом большом скоплении народа, повышается вероятность терактов и действий злоумышленников. Поэтому вы видите на улицах полицию, дополнительные заграждения и перекрытые специальными блокирующими устройствами дороги", — сказала находящаяся на Парламентской площади представитель полиции.

© REUTERS / Simon Dawson Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в Лондоне © REUTERS / Simon Dawson Акция протеста против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию в Лондоне

Подъезд к резиденции премьера на Даунинг-Стрит также укреплен дополнительными заграждениями. Традиционно в этом месте участники маршей протеста останавливаются на несколько минут, чтобы проскандировать антиправительственные лозунги. С утра у резиденции дежурили несколько полицейских патрулей.

Перекрыт барьерами оказался и вход в здание канцелярии правительства на улице Уайтхол.

Резиденция американского посла в Риджентс-парке, где провел ночь Трамп, обнесена дополнительным забором и охраняется полицией. В небе находятся два полицейских вертолета, а рядом с домом посла стоят вертолеты американского лидера. Накануне у забора протестовали несколько десятков человек.

© AFP 2018 / Brendan Smialowski Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп во время встречи © AFP 2018 / Brendan Smialowski Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп во время встречи

Утром Трамп покинул резиденцию посла и направился на вертолете в военную академию Сандхерст, а затем перелетит в резиденцию премьера Чекерс, где проведет переговоры с Мэй.

Мелания Трамп и супруг Мэй Филип в это время посетили военный госпиталь для ветеранов в районе Челси.