Индия намерена продолжать переговоры с Россией по С-400

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Переговоры Индии и России о поставках зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" продолжатся, несмотря на давление со стороны США, сообщает издание Tribune со ссылкой на министра обороны Индии Нирмалу Ситхараман.
"Мы сказали делегации конгресса США, что это закон США, а не закон ООН", — сообщила она на пресс-конференции. Когда журналисты спросили министра, значит ли это, что американский закон не распространяется на Индию, она ответила: "Конечно, нет".
Как сообщает Tribune, Ситхараман отметила, что переговоры по сделке находятся на финальной стадии. По ее словам, индийская сторона сообщила американской, что она имеет долгие отношения с Россией и продолжит развивать их.