Украинский политик напал на сделавшую ему замечание женщину

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Глава политической партии "УКРОП" в Гостомеле Николай Пасальський ударил по голове женщину, которая сделала политику замечание, сообщает "1+1".

На продемонстрированных телеканалом кадрах видно, как женщина останавливается и что-то говорит выгуливающему питбуля политику, после чего Пасальський наносит удар по голове женщины. Потерпевшую доставили в больницу с сотрясением мозга.

Как сообщает телеканал, причиной инцидента стало то, что женщина попросила политика взять собаку на поводок, так как он гуляет по территории, где находятся маленькие дети.

В "УКРОП" подтвердили, что нападавший является членом партии. Коллеги осудили его действия и в настоящий момент решают вопрос об исключении Пасальського.