Вывод нацбатальнов из Донбасса привел к боестолкновениям, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июл — РИА Новости. Решение руководства объединенных сил Украины вывести из Донбасса националистические батальоны уже привело к вооруженным столкновениям между украинскими силовиками и добровольческими батальонами, сообщил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее командующий операцией объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев в интервью украинскому изданию "Обозреватель" заявил, что в районе боевых действий в Донбассе могут находиться только вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие подразделения, входящие в состав ООС.

"Последствия такого решения уже зафиксированы нашей разведкой. В местах дислокации националистических батальонов началась операция по разоружению добробатов с привлечением сотрудников СБУ и спецназа ВСУ", — сказал Басурин.

Он добавил, что командиры нацбатальонов привели свои подразделения в боевую готовность "и уже поступает информация о вооруженных столкновениях с армейским спецназом и потерях с обеих сторон".

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.