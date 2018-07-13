Суд в Греции постановил выдать Винника Франции

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Суд в Греции постановил удовлетворить запрос Франции об экстрадиции россиянина Александра Винника в связи с обвинениями в краже личных данных и вымогательстве, защита считает решение суда политическим и обжалует его, заявил РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов.

"Суд в Салониках только что принял решение выдать Александра Винника Франции. Мы сегодня же обжалуем решение суда",- сказал Мусатов, назвав решение суда продолжением войны против России.

По его словам, в ближайшее время суд в Греции рассмотрит второй запрос о выдаче Винника.

"Мы ожидаем, что суд в течение двух недель рассмотрит новый запрос России о выдаче Винника", — сказал адвокат.

Винник был арестован в Греции 25 июня 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Выдачи Винника добивается также Россия, а две недели назад запрос о выдаче Винника направила греческим властям Франция. Франция обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом более года Винник сидит в греческой тюрьме.

На прошлой неделе суд пытался тайно провести заседание в ускоренном порядке, не поставив в известность ни адвокатов, ни самого Винника.