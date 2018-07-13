Посольство в Ливане разбирается с задержанием двух россиянок

БЕЙРУТ, 13 июл — РИА Новости. Российское посольство знает о задержании в Бейруте двух россиянок, разбирается в ситуации, сообщил в пятницу РИА Новости представитель дипмиссии.

"Мы в курсе задержания гражданок России. Посольство следит за данным вопросом", — сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИА Новости источник в ливанской службе внутренней безопасности, россиянок задержали в аэропорту Бейрута. По его словам, девушки подозреваются "в проституции и торговле людьми". "Сейчас они находятся в эмиграционной тюрьме", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подобные задержания не редки и, скорее всего, российские гражданки после прохождения всех формальностей будут депортированы на родину.

В четверг пресс-секретарь омбудсмена Виктор Вахрушев рассказал РИА Новости, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова проверяет информацию о задержании жительницы Екатеринбурга в Ливане.

По словам Вахрушева, в адрес омбудсмена поступило обращение от матери 23-летней девушки, которая пишет, что ее дочь задержана в аэропорту Ливана 9 июля. Причина задержания неизвестна, дочь не выходит на связь. По информации матери, дочь отдыхала в Ливане с молодым человеком. Ничего противозаконного девушка не совершала, уверяет мать.