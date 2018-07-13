Пиво, посвященное встрече Путина и Трампа, пользуется ажиотажным спросом

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июл — РИА Новости. Темное пиво, выпущенное финской пивоварней RPS Brewing специально к встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которые встретятся в Хельсинки 16 июля, пользуется ажиотажным спросом в магазинах финской столицы.

Ранее сообщалось, что пиво выпущено партией в 10 тысяч бутылок, для которых разработана и специальная этикетка. На ней — изображения президентов и надпись: "Давай разберемся с этим как взрослые".

Напиток поступил в продажу как в крупные сетевые продуктовые супермаркеты, так и в маленькие магазины по всей стране. Как указано на сайте компании, пиво можно найти в Хельсинки, Эспоо, Миккели, Оулу, Йоэнсуу и других городах.

"Напиток пользуется ажиотажным спросом. Наш магазин заказал пробную партию, которая поступила во вторник и была раскуплена за один день. Сейчас мы оформили поставку в два раза больше", — рассказал корреспонденту РИА Новости сотрудник магазина "K-market" в районе Руохолахти (Ruoholahti) Маркус Аллан.

Найти напиток можно и в небольших специализированных магазинах, торгующих только пивом.

"Это горячая новинка, актуальная сейчас. Люди разбирают просто на сувениры или в подарок друзьям. Мы рассказали об этой новинке у себя на странице в Facebook и только репостов было больше 750, учитывая, что фолловеров у нас чуть больше тысячи. Я считаю, это успех", — рассказал владелец бара Marival II Валтери Роутайнен, который работает на туристическом судне у причала на Рыночной площади.

Стоимость бутылки пива в розничной продаже 3,49 евро, включая 10 центов за стеклянную бутылку, которые можно вернуть, сдав тару.

Этот же производитель специально для российско-американского саммита уже выпустил кофе и футболки с портретами Трампа и Путина.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.