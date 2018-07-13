В Молдавии провели акцию в защиту русского языка

КИШИНЕВ, 13 июл — РИА Новости. Несколько десятков представителей общественной организации "За русский язык" (ЗАРЯ) провели митинг у здания Конституционного суда Молдавии в пятницу — в 40-й день признания устаревшим закона, который определял русский язык как средство межнационального общения.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

"Сегодня мы собрались здесь по важному и очень траурному поводу, ровно 40 дней назад в здании Конституционного суда закон о функционировании языков был признан устаревшим. Именно поэтому мы пришли сюда, чтобы помянуть закон, который регламентировал языки, на которых мы говорили", — заявил председатель организации ЗАРЯ Михаил Ахремцев.

Активисты принесли с собой поминальные венки и свечи, они включили траурный марш, а потом объявили минуту молчания в память об устаревшем законе.

"Нам говорят, что ничего страшного не случилось, но первые "звоночки" этого решения уже слышны: в ЦИК предложили печатать бюллетени только на одном языке. Они похоронили наш государственный, молдавский язык, похоронили русский как язык межнационального общения, похоронили украинский, гагаузский, болгарский, идиш, язык ромов и другие", — объяснил член административного совета ЗАРЯ Сергей Мишин.

Активисты организации ЗАРЯ проводят акции в защиту русского языка по всей Молдавии. Каждый митинг завершается утверждением резолюция с обращением к властям республики, в которой высказано требование "остановить произвол" и сохранить право граждан Молдавии "использовать русский язык, как средство межнационального общения".

Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".