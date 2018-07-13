В Еврокомиссии назвали оскорбительными новости о том, что Юнкер был пьян

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Спекуляции в СМИ относительно того, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер являются оскорбительными и безвкусными, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, при этом не ответив на вопрос, принимает ли Юнкер болеутоляющие лекарства.
Отвечая на вопрос, принимает ли Юнкер болеутоляющие препараты, которые могут оказывать схожий эффект, Схинас ответил, что не уполномочен отвечать на вопросы, которые касаются здоровья и медицинского досье.
"Я вам уже сказал, что он проходит прописанное ему лечение", — сказал представитель ЕК.
"Я уже объяснил, что это был просто приступ", — сказал он, повторив, что рабочая программа главы Еврокомиссии из-за приступа не изменилась.