В Еврокомиссии назвали оскорбительными новости о том, что Юнкер был пьян

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Спекуляции в СМИ относительно того, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер являются оскорбительными и безвкусными, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, при этом не ответив на вопрос, принимает ли Юнкер болеутоляющие лекарства.

"Считаю безвкусицей, что некоторые СМИ пытаются сделать оскорбительные заголовки, используя для этого тему боли Жана-Клода Юнкера. Не думаю, что это красиво, и это несправедливо", — сказал в пятницу Схинас, отвечая на вопрос журналистов, не находился в среду вечером ли Юнкер под воздействием алкоголя, когда был запечатлен на видео с шатающейся походкой.

Отвечая на вопрос, принимает ли Юнкер болеутоляющие препараты, которые могут оказывать схожий эффект, Схинас ответил, что не уполномочен отвечать на вопросы, которые касаются здоровья и медицинского досье.

"Я вам уже сказал, что он проходит прописанное ему лечение", — сказал представитель ЕК.

Представитель ЕК также отметил, что в тот день "Юнкер не обращался за медицинской помощью, потому что это не требовалось".

"Я уже объяснил, что это был просто приступ", — сказал он, повторив, что рабочая программа главы Еврокомиссии из-за приступа не изменилась.