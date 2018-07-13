В ЕК объяснили инцидент с Юнкером приступом ишиалгии

БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. У главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера был приступ ишиалгии, сейчас он чувствует себя лучше, принимает лекарства, на следующую неделю у него запланирована плотная программа, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Хотел бы сообщить, что в среду вечером у главы ЕК был болезненный приступ ишиалгии, Юнкер сам ранее публично объяснял, что это влияет на его способность ходить, что и произошло в среду. Он принимает лекарства и чувствует себя лучше. Уже вчера у него была полная программа в связи с саммитом НАТО и другими мероприятиями, и на следующую неделю у него плотная программа, он продолжит усердно работать, как он и делал всегда", — сказал Схинас.

Он утвердительно ответил на вопрос журналистов, способен ли Юнкер доработать до окончания своего мандата в 2019 года.