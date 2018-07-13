Премьер Франции представил план по борьбе с терроризмом

ПАРИЖ, 13 июля — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил в пятницу новый план действий по борьбе с терроризмом, сообщив, в частности, о создании в стране Национальной антитеррористической прокуратуры.

Глава кабмина Франции подчеркнул, что террористическая угроза остаётся очень высокой. Он уточнил, что с января 2017 года на территории Франции было предотвращено 25 терактов.

"Мы решили создать камеры профилирования для совершивших террористические акты и для выявления факторов, способствующих их совершению", — сказал Филипп, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook.

Кроме того, будет создана "специальная камера" по наблюдению за террористами и экстремистами, которые выйдут на свободу. Эта камера будет располагаться в Координационной группе по борьбе с терроризмом (Unité de coordination de la lutte anti-terroriste, UCLAT), пояснил премьер-министр Франции.

По словам Филиппа, во французских тюрьмах в настоящий момент содержатся 506 человек, осуждённых за терроризм, и 1 тысяча 109 радикалов, 450 из них к концу 2019 года выйдут на свободу.

Глава французского кабмина также подтвердил, что во Франции будет создана Национальная антитеррористическая прокуратура.