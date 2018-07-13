МИД Польши сообщил о нападении на своего дипломата в России

ВАРШАВА, 13 июл – РИА Новости. Человек, вероятно с неуравновешенной психикой, напал на польского дипломата, когда тот летел из Иркутска в Москву, заявила в пятницу пресс-служба МИД Польши.
По информации польского дипведомства, на дипломата напал человек, "вероятно, очень неуравновешенной психически", который был задержан. Об инциденте было заявлено в полицию. Дипломат прошел необходимое медицинское обследование и вернулся в Польшу.
Сообщается, что посольство Польши в Москве обратится к российским властям с требованием выяснить обстоятельства происшествия и привлечь виновного к ответственности.