Из Германии депортировали бывшего охранника бен Ладена, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывшего охранника экс-лидера запрещенной в России террористической группировки "Аль-Каида"* Усамы бен Ладена Сами А. в пятницу утром депортировали из Германии в Тунис, где его передали местным властям, сообщил таблоид Bild.

В конце июня издание сообщило, что Сами А. был задержан для депортации.

Чартерный рейс в Тунис с Сами А. на борту вылетел из аэропорта Дюссельдорфа в 6.53 по местному времени (7.53 мск), пишет издание. Bild также опубликовал фотографии с изображением автомобиля, покидающего депортационную тюрьму в городе Бюрен, конвоя в аэропорту Дюссельдорфа, а также сотрудников службы безопасности и автомобилей полиции близ самолета, на котором депортировали Сами А.

Миграционная служба федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия с 2006 года безрезультатно пыталась выслать гражданина Туниса Сами А. Он с 1997 года проживал в Бохуме и был известен как радикальный исламист, внесен в список потенциально опасных лиц в ФРГ. В 2005 году ему официально отказано в предоставлении убежища в Германии. Однако в 2017 году суд в Северном Рейне —Вестфалии постановил приостановить процедуру экстрадиции в отношении Сами А. из-за того, что мужчина на родине мог подвергнуться пыткам.

*Террористическая организация, запрещенная в России