Иран не видит необходимости в переговорах с США, заявил советник Хаменеи

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Иран не видит необходимости в проведении переговоров с США, которые нарушают резолюции и международные договоренности, заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным делам Али Акбар Велаяти, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"У нас нет оснований для проведения переговоров. С человеком, которому нельзя доверять, как можно проводить переговоры", — сказал он, отметив, что американские власти нарушили международные договоренности, в том числе по ядерной сделке.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.