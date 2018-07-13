На саммите НАТО нетвердо стоящий на ногах Юнкер едва не упал на Порошенко

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер едва не упал на президента Украины Петра Порошенко во время саммита НАТО в Брюсселе.

Как отмечают британские СМИ , чиновник, скорее всего, был нетрезв, так как он нетвердо стоял на ногах и все время шатался.

Ближе к концу ролика видно, что Юнкер не удержал равновесие и чуть не упал на идущего позади Порошенко. Также главу Еврокомиссии приходилось поддерживать под локоть во время спуска по лестнице.

Юнкера не впервые подозревают в злоупотреблении алкоголем. В прошлом году он пришел в нетрезвом состоянии на саммит в Женеве, где постоянно врезался в людей и мебель.

Еще раньше в интернете появился ролик, на котором он в весьма приподнятом настроении целует политиков в макушки и раздает им пощечины.