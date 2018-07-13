Защита Вышинского в пятницу обжалует решение о продлении ареста

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Апелляция на решение о продлении судом Херсона срока содержания под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет отправлена в пятницу, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Апелляционная жалоба сегодня будет отправлена по почте в адрес апелляционного суда Херсонской области", — сообщил РИА Новости Доманский.

В среду суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября. Его адвокат Андрей Доманский на заседании просил отпустить журналиста под его личное поручительство, однако ему в этом было отказано. У защиты есть пять дней, чтобы опротестовывать решение суда.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.