БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости, Александр Шишло. В НАТО хотят, чтобы финансирование сил безопасности Афганистана было сохранено до 2024 года на уровне одного миллиарда долларов США в год, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

Саммит НАТО в четверг принял решение продлить финансирование программы поддержки афганских СБ до 2024 года, сообщил по итогам заседания генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, не уточнив сумму.

"В НАТО хотят сохранить финансирование на нынешнем уровне – в пределах одного миллиарда долларов США в год", — сказал собеседник агентства.

В согласованном по итогам саммита НАТО заявлении говорится, что союзники намерены и далее "поддерживать небоевую миссию "Решительная поддержка", которая обеспечивает подготовку, консультирование и помощь афганским органам безопасности и силам".

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка", численный состав которой насчитывает около 16 тысяч военных. США, со своей стороны, обязались пополнить его еще тремя тысячами военспецов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.