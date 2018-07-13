На юго-востоке Канады разбился самолет

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от аэропорта в городе Маркем на юго-востоке страны, сообщает телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в четверг вечером, самолет разбился за пределами территории аэропорта. Пожарные, спасательные и полицейские службы выехали на место крушения около 20.00 по местному времени (03.00 по мск).
Как заявила полиция, пилот скончался на месте. Кроме него на борту самолета никого не было.
Совет по безопасности на транспорте Канады начал расследование происшествия. Причины крушения пока неизвестны.
A small plane crashed on takeoff at Buttonville Airport tonight. The aircraft was reportedly taking off from Rwy 15 with a right turn out. The pilot declared a mayday just before the plane crashed and caught fire. pic.twitter.com/7NZx6y8F0v— phil p (@canuckcam) 13 июля 2018 г.