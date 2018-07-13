Турция ждет от США уважения ее предпочтений при закупке С-400

АНКАРА, 13 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Реакция со стороны США на закупку Турцией российских зенитных ракетных комплексов С-400 противоречит стратегическому характеру турецко-американских отношений, Анкара ждет от Вашингтона уважения к своим предпочтениям в сфере обороны, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя правящей в Турции Партии справедливости и развития по международным вопросам Мехди Экер.

США последовательно стараются добиться отмены решения Анкары о закупке российских С-400. Вашингтон, в частности, грозит Анкаре отказом в поставках самолетов F-35. Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первого F-35 Турции. Как ранее заявил РИА Новости представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

"Отношения между Турцией и США являются стратегическими, и угроза заморозить поставки F-35 вступает с этим в политическое противоречие. Такая реакция со стороны США на покупку у РФ ЗРК С-400 не способствует улучшению отношений двух стран. Мы уважаем предпочтения других стран в области обороны. Поэтому ожидаем, что и другие страны будут уважать наши предпочтения", — сказал Экер.

Он напомнил, что церемония передачи Турции первых F-35 прошла 21 июня. "Если в этом вопросе возникнет неблагоприятная ситуация, то Турция, конечно же, предпримет необходимые шаги", — отметил собеседник агентства.

По его словам, в целях содействия нормализации отношений между Анкарой и Вашингтоном были созданы три рабочих группы для консультаций по многим вопросам, таким как Сирия, Ирак, ИГ*, РПК (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана), FETO (организация оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), в рамках которых были проведены встречи 8 марта в США и 25 мая в Анкаре.

"(Сирийский) Манбидж — один из этих вопросов, это для нас очень деликатная тема, напрямую связанная с будущим и стабильностью Сирии. Создание новой региональной угрозы через Манбидж неприемлемо. Поэтому важно, чтобы США проявили ответственное политическое поведение в отношении Манбиджа. На самом деле урегулирование в Манбидже очень важно для нормализации наших отношений с США и восстановления взаимного доверия. Отсутствие уважения к общим решениям, принятым в этой связи, а также проявление слабости в их реализации могут вновь подорвать основу взаимного политического доверия", — добавил Экер.

Ранее Анкара и Вашингтон одобрили "дорожную карту" по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от ИГ* в июне 2016 года. План предусматривает вывод из этого района курдских формирований. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня.

При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Мабидже нарушением резолюций ООН.

*Террористическая организация, запрещена в России